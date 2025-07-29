ФСБ сообщила о задержании «гражданина одной из стран Центральной Азии», готовившего теракт в отношении военного в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержан «гражданин одного из государств Центральной Азии», который готовил теракт против высокопоставленного военного по заданию украинских спецслужб, заявили в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, задержанного завербовали за границей, а затем он, как следует из видео с его допросом, опубликованным ФСБ, приехал в Санкт-Петербург, где ему дали «пакет с бомбами» и сказали отвезти их в Ростов, чтобы «убить военного». В Ростове задержанный арендовал квартиру и установил адрес военного, чтобы устроить взрыв, утверждают в ФСБ.

При обыске у задержанного нашли самодельную бомбу массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, говорится в сообщении. Возбуждено дело о подготовке к теракту, задержанный арестован, добавили в ФСБ.