Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана. Ее ищут спасатели

Двукратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Каракорум на территории Пакистана и, вероятно, получила серьезные травмы, сообщило агентство DPA со ссылкой на менеджера спортсменки.

Инцидент произошел 28 июля. 31-летняя Дальмайер вместе с напарником по скалолазанию поднималась на пик Лайла (6096 метров). На высоте около 5,7 тысяч метров спортсменка попала под камнепад.

Напарник Дальмайер сразу же вызвал экстренные службы, но из-за сохраняющихся рисков падения камней спасателям пока не удалось добраться до места, где, как предполагается, может находиться, бывшая биатлонистка.

Из-за удаленности местности спасательный вертолет смог добраться до места происшествия только утром 29 июля. В ходе облета спасатели, как утверждается, «не обнаружили признаков жизни». Поиски Дальмайер приостановили при наступлении темноты. При себе у спортсменки может быть минимум снаряжения.

Напарник спортсменки самостоятельно спускается с горы.

Лаура Дальмайер — гражданка Германии, она выступала за сборную страны по биатлону в 2013–2019 годах. Спортсменка — обладательница Кубка мира сезона 2016/2017, двукратная олимпийская чемпионка в спринте и гонке преследования (Олимпиада-2018 в Пхенчхане), а также семикратная чемпионка мира по биатлону.

Дальмайер завершила карьеру в 2019 году в возрасте 25 лет, заявив, что больше не чувствует «стопроцентной страсти, необходимой для профессионального спорта».

Бывшая биатлонистка — сертифицированный горный гид, действующий сотрудник горноспасательной службы и считается опытным альпинистом, пишет Sueddeutsche Zeitung.