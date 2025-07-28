Апелляционная коллегия Южного окружного военного суда заменила лишение свободы на штраф для прапорщика одной из частей Ростова-на-Дону Сефербега Гаджиева, признанного виновным в распространении «фейков» об армии с использованием служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК), сообщил «Коммерсант».

В апреле 2025 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Гаджиева к пяти с половиной годам колонии и лишил воинского звания.

По версии следствия, в сентябре 2024 года Гаджиев, «желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула», решил «ввести его в заблуждение относительно выполнения задач ». В тот период прапорщик был начальником смены военной комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей.

Гаджиев рассказывал подчиненным ему военным «заведомо ложную информацию» о происходящем на фронте, «преувеличив успехи противника на территории ДНР и негативно оценив действия вооруженных сил РФ». В суде Гаджиев полностью признал вину.

Защита прапорщика в апелляции не просила отмены приговора, но отмечала нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса, которые были допущены в ходе процесса, и обратила внимания на обстоятельства, проигнорированные судом. В частности, об успехах ВСУ Гаджиев говорил в частной беседе с сослуживцами, поэтому в его действиях отсутствовал признак совершения преступления «с использованием служебного положения». Защита также указывала, что суд не учел данные о личности обвиняемого — например, что он пожертвовал 10 тысяч рублей Ростовскому центру помощи детям. Адвокаты отмечали, что у Гаджиева пожилые родители и малолетний ребенок, при этом сам военный хочет отправиться на войну.

В итоге апелляционная инстанция посчитала, что Гаджиев не был инициатором разговоров, а высказанное им мнение сослуживцы «не воспринимали в качестве навязываемого им или обязательного для них, поскольку беседа между ними носила бытовой характер». Суд не стал переквалифицировать обвинение, но заменил срок на штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Гаджиеву также вернули звание.