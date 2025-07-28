В работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой. Авиакомпания предупредила, что рейсы могут перенести или отменить

«Аэрофлот» сообщил утром 28 июля, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой.

«В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», — говорится в заявлении компании.

В «Аэрофлоте» попросили пассажиров следить за данными, которые появляются на сайтах аэропортов и информационных табло в аэропортах, а также за объявлениями по громкой связи в аэропортах.

В компании добавили, что работают над тем, чтобы «минимизировать риски выполнения производственного плана полетов» и как можно скорее восстановить работу своих сервисов.

Авиакомпании «Россия» и «Победа», которые входят в одну группу с «Аэрофлотом», о сбое не сообщали.

«Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа России. В нее входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В 2024 году три компании перевезли 55,3 миллиона пассажиров, доля группы на российском рынке авиаперевозок составила 42,3%, сообщал «Коммерсант». Маршрутная сеть авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» по состоянию на 2024 год включала 248 регулярных направлений, сеть «Победы» — 94 направления.

В последние недели в России неоднократно отменяли и переносили авиарейсы из-за атак украинских беспилотников. Часто из-за угрозы атаки БПЛА ограничивали работу аэропорта Шереметьево, где базируется «Аэрофлот».

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