В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел на улице Ляхова, дом № 6. Что стало причиной обрушения, в МЧС не уточнили.

«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших» — говорится в сообщении спасателей.

Обновление. В МЧС сообщили, что из дома эвакуированы 16 жильцов. По предварительным данным, пострадали три человек.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на МЧС пишет, что в 2020 году дом был признан аварийным.

Вскоре в МЧС уточнили, что, по уточненным данным, «обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания». Спасатели вручную разбирают завалы.