Создатель ChatGPT предупредил, что переписка с чат-ботом на личные темы может быть раскрыта по требованию суда

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман предупредил пользователей, что переписка с ботом ChatGPT может быть раскрыта по требованию суда.

Альтман ответил, что все больше людей используют чат-бота как терапевта, однако при этом такие разговоры на личные или психологические темы не защищены врачебной тайной.

«Если вы общаетесь с ChatGPT про свои наиболее приватные дела, а потом возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить, и я считаю, что это очень неправильно», — сказал Альтман.

Основатель ChatGPT выразил мнение, что переписку с чат-ботом стоит защитить тем же уровнем конфиденциальности, что и консультации с врачом и юристом.

В соответствии с политикой ChatGPT, все удаленные пользователем диалоги с чат-ботом окончательно стираются в течение 30 дней — если только компания не обязана хранить их по «юридическим соображениям или соображениям безопасности». При этом сотрудники OpenAI могут читать переписку — в том числе для настройки модели и обнаружения злонамеренного использования.

В начале июня суд потребовал от OpenAI хранить переписки бессрочно. Это было сделано в рамках обеспечительной меры по иску The New York Times — газета обвиняла создателей ChatGPT в использовании своих защищенных авторским правом статей для обучения чат-бота. Запрет на удаление переписок потребовался изданию как доказательство для подтверждения своей позиции.