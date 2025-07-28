С Болотной набережной в Москве решили убрать 12-метровую скульптуру «Большая глина № 4»

Скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которая с 2021 года была временно установлена на Болотной набережной в Москве рядом с Домом культуры «ГЭС-2», заменят на новую художественную работу.

Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

«Смена объекта — это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры», — говорится в заявлении «ГЭС-2», опубликованном 28 июля.

Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, — касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит «Большую глину № 4».

Как сообщает РИА Новости, специалисты начали демонтировать скульптуру. На месте работает строительный кран. Часть скульптуры уже демонтировали и разместили рядом на набережной.

Монументальная 12-метровая скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» появилась на Болотной набережной в Москве 15 августа 2021 года. Тогда заявлялось, что художественная работа установлена временно. Все работы в серии «Большая глина» выполнены по одной схеме: сперва Урс Фишер разминает куски глины, а затем делает их увеличенные копии из алюминия. В Москве работу Фишера часто критиковали, некоторые сравнивали работу с кучкой фекалий.

О скульптуре Урса Фишера

В Москве установили (отличную) 12-метровую скульптуру в виде куска глины, из-за которой все переругались Возможно, она раздражает не внешним видом, а тем, что художнику нет дела до горожан

О скульптуре Урса Фишера

В Москве установили (отличную) 12-метровую скульптуру в виде куска глины, из-за которой все переругались Возможно, она раздражает не внешним видом, а тем, что художнику нет дела до горожан