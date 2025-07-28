Российские военные ударили по Киеву. Поврежден жилой дом

Вооруженные силы РФ атаковали Киев в ночь на 28 июля. В Дарницком районе в результате атаки пострадали жители многоэтажного жилого дома. В одном из подъездов взрывной волной повреждены окна с 6 по 11 этажи, сообщил глава Киева Виталий Кличко.

По последним данным, пострадали восемь человек, сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, среди них — трехлетний ребенок. Четверых раненых госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Повреждения получили автомобили, припаркованные рядом с жилым домом, пожара не возникло, добавил Ткаченко.

Воздушные силы ВСУ в 22:15 27 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников ВС РФ. Об отмене тревоги на момент публикации этой заметки не сообщалось.

Минобороны РФ пока не комментировало удар по Киеву.