На юге Германии сошел с рельсов поезд. Погибли три человека, более 40 пострадали
Источник: Tagesspiegel
В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов, три человека погибли, сообщает Tagesspiegel.
Инцидент произошел вечером 27 июля на юго-западе страны в регионе Баден-Вюртенберг. Региональный поезд следовал из Зигмарингена в Ульм.
Помимо трех погибших, один из которых — машинист поезда, еще как минимум 41 человек пострадал. Всего в вагонах ехали около ста человек.
По предварительным данным полиции, причиной крушения стал оползень: из-за проливных дождей почва сошла с уклона к рельсовой колее.