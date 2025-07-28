На юге Германии сошел с рельсов поезд. Погибли три человека, более 40 пострадали

В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов, три человека погибли, сообщает Tagesspiegel.

Инцидент произошел вечером 27 июля на юго-западе страны в регионе Баден-Вюртенберг. Региональный поезд следовал из Зигмарингена в Ульм.

Помимо трех погибших, один из которых — машинист поезда, еще как минимум 41 человек пострадал. Всего в вагонах ехали около ста человек.

По предварительным данным полиции, причиной крушения стал оползень: из-за проливных дождей почва сошла с уклона к рельсовой колее.