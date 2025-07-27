В Тбилиси провели акцию протеста у отеля, где живут российские фехтовальщики, приехавшие на чемпионат мира

В Тбилиси, где сейчас проходит Чемпионат мира по фехтованию, местные активисты провели акцию протеста против приезда российских спортсменов.

Акция прошла у отеля, в котором живут приехавшие на соревнования российские фехтовальщики. Активисты подожгли петарды и развернули баннер с надписью: «Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут „Грады“». Днем 27 июля акция протеста прошла также у Дворца спорта.

От России в соревнованиях участвуют 25 спортсменов. 17 из них имеют воинские звания. В их числе олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян — обе они были доверенными лицами Владимира Путина на президентских выборах.

Президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе сказал журналистам, что ему известно о воинских званиях российских спортсменов. По его словам, Грузия обязана принимать всех спортсменов, допущенных к соревнованиям, а разрешения на участие россиянам выдавала Международная федерация фехтования. «Спорт не должен мешать политике», — добавил Базадзе.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Представители России и Беларуси выступают в статусе нейтральных атлетов.