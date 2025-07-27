Ленинградская область атакована дронами. В Пулково задержаны десятки рейсов. Губернатор предупредил о «частичном понижении сигнала мобильного интернета»

В Ленинградской области в течение утра 27 июля были сбиты беспилотники, обломки которых упали в Гатчине, Ломоносовском и Кингисеппском районах, Войсковицком поселении и на территории промзоны в Приморске, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам жителей Ленинградской области, звуки работы ПВО были слышны также в Янино, Волосово, Новом Девяткино. В Ломоносовском районе обломки дрона стали причиной пожара в частном секторе. В результате падения обломков пострадала женщина, сообщил Дрозденко.

В аэропорту Пулково в районе 7:30 утра были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Задержаны или отменены десятки рейсов — телеграм-канал Baza пишет, что не менее 70.

Дрозденко также предупредил, что на территории области возможно «частичное понижение сигнала мобильного интернета».