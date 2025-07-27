Глава МИД Австрии заявила, что «открыта к дискуссии» о вступлении в НАТО «на фоне нестабильности в мире». Страна сохраняет нейтралитет уже 70 лет

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что она открыта к дискуссии по поводу вступления Австрии в НАТО, и эта дискуссия «может быть очень полезной», хотя у населения эта идея не очень популярна.

«Очевидно одно: нейтралитет сам по себе нас не защищает. То, что может защитить Австрию на фоне все более нестабильной ситуации в области безопасности в мире и все более агрессивной России, — это инвестиции в нашу собственную обороноспособность, а также в партнерские отношения. В принципе я очень открыта к тому, чтобы вести общественную дискуссию о будущем Австрии в сфере безопасности и обороны», — сказала Майнль-Райзингер в интервью Die Welt, отвечая на вопрос, поддерживает ли она идею вступления Австрии в НАТО.

Однако, по ее словам, сейчас в парламенте и среди населения нет большинства за вступление в альянс. Но «мир изменился», как и нейтралитет Австрии, который страна сохраняет с 1955 года, добавила глава МИД.

Я не говорю, что хочу с развевающимися флагами вступать в НАТО. Но мы не можем просто сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, никто не причинит вреда нам. Это было бы наивно. Мир изменился. Но я хочу особо подчеркнуть: у нас уже есть партнер в лице ЕС, который защитит нас в случае необходимости. Одновременно мы вносим существенный вклад в европейскую безопасность. Наши солдаты участвуют во множестве миротворческих миссий ЕС, и мы делаем все, чтобы финансово, военным образом и политически поддерживать общую европейскую политику безопасности и обороны. В этом смысле нейтралитет Австрии с момента вступления в ЕС в 1995 году уже заметно изменился.

В 1955 году Австрия была признана суверенным и независимым государством и тогда же парламент принял закон, провозглашающий вечный нейтралитет и отказ от участия в каких-либо военных альянсах. В мае 2025 года новый канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что вступление страны в альянс не рассматривается. Он добавил, что надеется на распространение защиты «ядерного зонтика Франции» на Австрию.