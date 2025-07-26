Папа римский встретился в Ватикане с главой отдела внешних связей РПЦ

Папа римский Лев XVI провел встречу с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием. Об этом сообщает Reuters.

Помимо Антония, во встрече приняли участие еще пять высокопоставленных представителей РПЦ.

Официально подробности встречи не раскрываются. Reuters предполагает, что она могла проводиться, «чтобы, возможно, попытаться смягчить отношения между церквями, ставшие напряженными из-за вторжения в Украину».

Лев XVI был избран папой в начале мая. Он предлагал Ватикан в качестве площадки для прямых переговоров между Россией и Украиной. Москва отвергла это предложение, объяснив это тем, что Ватикан находится в Риме — столице страны НАТО.

В начале июня Лев XVI поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его к миру в Украине.