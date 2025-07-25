Журналиста Дмитрия Колезева внесли в перечень «экстремистов и террористов»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила журналиста Дмитрия Колезева в реестр «экстремистов и террористов». Он упоминается в перечне, опубликованном 25 июля на сайте ведомства, в разделе «Включенные».

В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Колезева к семи с половиной годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стали видео на ютьюб-канале журналиста и публикации о массовом убийстве в Буче.

Позже на Колезева завели еще одно уголовное дело — по статье об уклонении от обязанностей «иноагента».

Дмитрий Колезев — бывший главный редактор Republic и основатель екатеринбургского издания Itʼs My City. В ноябре 2022 года Минюст России объявил журналиста «иноагентом». Колезев уехал из России и сейчас живет в Португалии.

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