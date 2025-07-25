Таиланд и Камбоджа второй день обстреливают территории друг друга. С начала конфликта погибли не менее 16 человек

Вооруженные силы Таиланда и Камбоджи утром 25 июля продолжили обстреливать друг друга в ходе конфликта, возникшего на границе двух стран, сообщает Reuters.

Тайские военные заявили, что столкновения в провинциях Убонратчатхани и Сурин начались еще до рассвета. По их данным, Камбоджа использовала при обстрелах артиллерию и реактивные системы залпового огня «Град». «Тайские войска ответили огневой поддержкой в соответствии с тактической ситуацией», — заявили тайские военные.

С начала боевых действий, как заявили в Минздраве Таиланда, погибли 15 человек, из них 14 — мирные жители. Ранения получили 46 человек, в том числе 15 солдат. В МВД страны заявили, что эвакуировали более 100 тысяч человек из приграничных районов, их разместили в 300 временных убежищах, сообщает Bangkok Post.

Правительство Камбоджи не сообщало о том, сколько человек погибли в результате столкновений, а также, сколько человек эвакуировали. При этом власти камбоджийской провинции Оддар Менчей заявили, что в регионе погиб один мирный житель, пять человек получили ранения, а 1500 семей эвакуировали.

Столкновения между войсками Таиланда и Камбоджи начались 24 июля спустя несколько дней после того, как два тайских солдата погибли в результате взрыва мин, которые, по утверждению официального Бангкока, заложили камбоджийцы. Власти Камбоджи отвергли эти обвинения как безосновательные.

Таиланд и Камбоджа более века оспаривают суверенитет над несколькими территориями в регионе, известном как Изумрудный треугольник (там, где сходятся границы Таиланда, Камбоджи и Лаоса).