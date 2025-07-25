Суд во Владивостоке конфисковал у бывшего мэра города Владимира Николаева 821 объект недвижимости, приобретенный с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

Иск о конфискации подала прокуратура. По версии надзорного ведомства, Николаев незаконно занимался предпринимательской деятельностью во время нахождения на посту мэра.

Среди конфискованных объектов — комплексы санатория «Амурский залив» и апарт-отеля «Магнум», а также 12 земельных участков, 12 зданий и 32 нежилых помещения общей стоимостью в 7,5 миллиарда рублей.

Соответчиками по иску были несколько родственников Николаева, в том числе его сестра Виктория Николаева — действующий депутат Госдумы от «Единой России». Помимо конфискации имущества, суд постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 590,2 миллиона рублей.

Николаев был мэром Владивостока с 2004 по 2007 год, его полномочия были прекращены досрочно из-за уголовного дела.

В 2007 году Николаева приговорили к 4,5 года лишения свободы условно за злоупотребления полномочиями. Вскоре после приговора Николаев покинул Россию. Уголовно-исполнительная инспекция потребовала заменить ему приговор на реальный, так как он перестал ежемесячно отмечаться в инспекции, как положено условно осужденному, однако суд делать это отказался. В 2017 году Николаев вернулся во Владивосток.

В 1999 году Николаев получил три с половиной года реального срока за угрозу убийства, однако сразу после приговора был освобожден по амнистии. Как пишет «Коммерсант», в 1990-х годах будущий мэр города и член «Единой России» был лидером преступной группировки «Винни-Пухи».