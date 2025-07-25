Reuters: Маск приказал отключить Starlink в Херсоне во время наступления Украины в 2022 году. Он опасался ядерной эскалации

Бизнесмен Илон Маск в конце сентября 2022 года приказал отключить связь Starlink в Херсонской области, где ВСУ вели контрнаступление. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По версии собеседников агентства, Маск опасался, что украинское наступление может привести к ядерному ответу со стороны России. Из-за отключения связи ВСУ не смогли провести операцию, целью которой было окружение позиций армии РФ в городе , так как разведывательные дроны перестали функционировать, и артиллерийским расчетам стало сложнее вести прицельный огонь.

По информации Reuters, решение Маска «шокировало» некоторых сотрудников Starlink. В официальном комментарии для материала представитель SpaceX назвал сведения агентства «неточными», отметив, что «Starlink полностью привержена предоставлению услуг Украине».

В книге о Маске, написанной журналистом Уолтером Айзексоном и вышедшей в конце 2024 года, утверждалось, что в 2022 году бизнесмен тайно распорядился отключить Starlink в районе Крыма, чтобы не дать Украине атаковать надводными дронами российские корабли в Севастополе. Как утверждалось, он опасался, что на массированный удар по Черноморскому флоту Россия может ответить ядерным ударом.

В марте 2025 года Маск заявлял, что Starlink — это «костяк украинской армии». Он выражал мнение, что «вся их линия фронта рухнет», если отключить систему.