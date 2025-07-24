Умер рестлер и актер Халк Хоган

Умер рестлер Халк Хоган (настоящее имя — Терри Боллеа). Об этом со ссылкой на источники сообщает TMZ.

Хогану был 71 год.

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Хоган является, вероятно, самым известным рестлером в мире. Он оказал огромное влияние на коммерческую популяризацию рестлинга в США в 1980-х и 1990-х годах.

Хоган сыграл несколько ролей в кино. Среди фильмов с его участием — «Рокки-3», «Гремлины 2», «Коммандо из пригорода», сериалы «Спасатели Малибу» и «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».