ТАСС: в администрации Химок проходят обыски. Бывшего замглавы три недели назад заочно арестовали по делу о взятках

В администрации подмосковного города Химки проходят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в том числе с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной.

О следственных действиях в отношении Жданкиной также сообщают телеграм-канал выходящей на ВГТРК программы «Честный детектив» и телеграм-канал Mash. По данным источников «Честного детектива», Жданкина была задержана. Mash пишет, что в отношении нее возбуждено уголовное дело из-за того, что она выписывала сотрудникам премии, которые потом забирала себе.

2 июля Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева, которого обвиняют в получении взятки на шесть миллионов рублей. По данным ТАСС, Минаев вместе с еще двумя фигурантами в период с марта по июнь 2025-го получил взятки за заключение муниципальных контрактов.

Обвинение в получении взяток также предъявлено директору МБУ «Объединенное городское хозяйство» городского округа Химки, заместителю начальника отдела этого учреждения, а также посреднику, пишет ТАСС.