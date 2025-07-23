Украинские дроны атаковали Новочеркасск. Местные жители заявили, что под удар попали вокзал и ГРЭС

Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область в ночь на 23 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По его словам, украинские беспилотники атаковали Новочеркасск и некоторые другие населенные пункты области.

Как заявил губернатор, в Новочеркасске ранения получили четыре человека. Две пострадавшие женщины в момент атаки находились в районе улицы Вокзальной. В разных районах Новочеркасска произошли пожары, огонь быстро потушили, заявил Слюсарь. Кроме того, по его словам, повреждения получили четыре автомобиля.

Как сообщили российские телеграм-каналы Baza и Astra, по словам жителей Новочеркасска, под удар украинских дронов попали район железнодорожного вокзала и Новочеркасская ГРЭС. Эта информация не подтверждена.

Украинский телегроам-канал Exilenova+ опубликовал видеозаписи, на которых, как утверждается, показан момент удара по вокзалу в Новочеркасске.

Внимание. На видео есть мат.

Российские СМИ распространили видео, на котором, как сообщается, показано, как жители Новочеркасска сами тушат пожар, возникший после падения обломков в центре города. Подлинность записи не подтверждена.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО в ночь на 23 июля перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника, в том числе 11 над Ростовской областью.