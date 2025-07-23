Турция предложила России и Украине помощь в мониторинге режима прекращения огня, если перемирие будет достигнуто

Турция готова внести в соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной свой вклад в качестве стороны, осуществляющей мониторинг, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан перед стартом третьего раунда переговоров во дворце Чираган в Стамбуле.

По его словам, Турция, выступающая в качестве посредника между двумя странами, выполнит свою роль «на должном уровне».

Перед официальным началом переговоров прошла короткая трехсторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского, главы украинской делегации Рустема Умерова и Хакана Фидана. Умеров опубликовал фотографию финальной подготовки его команды.

В начале переговоров двух делегаций Фидан назвал их конечной целью прекращение огня, «которое проложит путь к миру», и пожелал сторонам «содержательного разговора». После этого переговоры перешли в закрытый режим. По информации источника РИА Новости, пресс-конференция российской делегации по итогам переговоров планируется во дворце Чираган.