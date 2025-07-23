Сумы частично обесточены из-за удара российских беспилотников

Вооруженные силы РФ в ночь на 23 июля атаковали регионы Украины с применением ударных беспилотников. В городе Сумы дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава города Артем Кобзарь. По его словам, часть города осталась без электроснабжения. О пострадавших не сообщается.

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки БПЛА частично разрушен частный дом, еще четыре получили повреждения, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждено промышленное предприятие, а на частном предприятии произошел пожар. Никто не пострадал.

В Харьковской области под удар попал рынок в поселке Большой Бурлук, загорелись торговые павильоны, сообщили в ГСЧС Украины. Также повреждено здание почты. Пострадала местная жительница, у нее острая реакция на стресс.

В Херсоне при обстреле погибла мирная жительница, в результате атаки российского беспилотника ранен мирный житель, сообщили в областной администрации.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска в ходе ночной атаки использовали 71 беспилотник (как ударные «Шахеды», так и дроны, имитирующие их). Атакованы Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области. По данным ВСУ, украинские силы ПВО сбили или подавили 27 дронов «Шахед», а 18 беспилотников подавили средства радиоэлектронной борьбы. Украинские военные зафиксировали попадания 26 дронов в 14 местах, а также падение обломков в пяти местах.