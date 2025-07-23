Путин подписал закон, упрощающий признание организаций «экстремистскими»
Президент России Владимир Путин подписал закон, который фактически позволяет объявить «экстремистской организацией» любое объединение людей, если один из членов этого объединения осужден по статье об организации «экстремистского сообщества» и участии в нем (статья 282.1 УК РФ).
Согласно российскому уголовному кодексу, «экстремистское сообщество» — это организованная группа людей, которые совершают преступления экстремистской направленности или готовятся к этому, то есть это объединение без официальной регистрации. «Экстремистские организации», по российскому законодательству, имеют определенную структуру и регистрацию.
Для внесения организации в перечень «экстремистских» до сих пор было необходимо, чтобы суд вынес в отношении нее отдельное решение по административному иску о ее запрете или ликвидации. Теперь для этого достаточно приговора суда в отношении хотя бы одного человека, якобы состоящего в «экстремистском сообществе».
Людей, которые, по мнению власти, входят в «экстремистское сообщество», можно будет судить по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации»).