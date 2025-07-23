Депутат Госдумы Михаил Тарасенко на заседании 22 июля проголосовал за 11 законопроектов. На том же заседании объявили, что он умер
Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко на заседании парламента 22 июля участвовал в голосовании по 11 законопроектам, обнаружила «Русская служба Би-би-си».
Из материалов Госдумы следует, что Тарасенко участвовал в голосованиях в период с 12:29 до 13:40 мск. В 10 случаях он проголосовал за, один раз — против.
На том же заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Тарасенко умер. «Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал», — сказал Володин (цитата по ТАСС). Спикер Думы заявил, что Тарасенко «болел, тяжело болел — болезнь оказалась сильнее».
Как отмечает «Би-би-си», Володин сообщил о смерти Тарасенко после того, как Госдума приняла резонансный закон о штрафах за «поиск экстремистских материалов» в интернете. Из материалов Думы следует, что в голосовании по этим поправкам, которое прошло в 14:08, Тарасенко не участвовал.