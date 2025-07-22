Зампред правительства Забайкалья попал в ДТП, погибла женщина. По данным «Чита.ру», чиновник выехал на встречную полосу

На трассе в Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова, сообщило издание «Чита.ру» со ссылкой на источники.

По информации издания, в ночь на 22 июля «мерседес», за рулем которого был Гончаров, столкнулся с другой машиной на дороге между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Погибла пассажирка, которая находилась во втором автомобиле.

В Минздраве Забайкалья сообщили, что в результате аварии погиб один человек. Троих пострадавших госпитализировали — это двое взрослых и один ребенок. Все они находятся в тяжелом состоянии. Еще один взрослый и один несовершеннолетний пострадали, но не были госпитализированы. Имен пострадавших и погибшей в ведомстве не назвали.

«Чита.ру» со ссылкой на источник пишет, что причиной ДТП стало то, что Гончаров выехал на встречную полосу. Чиновник возвращался из отпуска на Байкале на личном автомобиле, вместе с ним в машине были жена и две дочери. Погибшей во второй машине оказалась пассажирка.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что Гончаров выехал на встречную полосу, где врезался в «тойоту». По информации канала, погибшая женщина была за рулем машины.

Алексей Гончаров был назначен заместителем председателя правительства края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона в мае 2024 года. До этого он возглавлял региональное министерство строительства.