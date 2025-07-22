В Подмосковье подростки вывезли в лес 17-летнего парня, раздели его и избили. СК возбудил уголовное дело

В Московской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) после избиения 17-летнего подростка. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 17 июля в Балашихе группа молодых людей «в ходе конфликта» избила подростка.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также местонахождение подростков, участвовавших в избиении. Других подробностей СК не приводит.

Об избиении подростка сообщал 21 июля телеграм-канал «Осторожно, новости». По его данным, пострадавший — житель Измайлово. Группа подростков, среди которых есть те, кому уже исполнилось 18 и 19 лет, обвинила его в том, что он якобы должен им семь тысяч рублей.

«Осторожно, новости» называет молодых людей, избивших подростка, «представителями группировки, которая ранее уже издевалась над молодыми людьми в Измайлово». По его данным, пострадавший не был должен им денег, долг на него «повесила сама банда».

Несколько дней назад они вывезли подростка в лес, где провели над ним «суд». Девушка, которая исполняла роль «судьи», заявила, что парня нужно «*****» [насиловать], после этого его начали бить кулаками и ногами, разбили ему лицо, избивали ветками, а также стянули с него одежду. Его также заставили изваляться в земле и развести ягодицы, «чтобы унизить с помощью ветки». Происходящее подростки снимали на видео.

В коллегии адвокатов «Колотушкин, Миклашевская и Партнеры», которая помогает пострадавшему, заявили, что он находится в больнице с различными травмами.