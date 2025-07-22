В офис издания Baza и к его главному редактору пришли с обыском

В офис редакции телеграм-канала Baza пришли сотрудники полиции, сообщает само издание. Кроме того, полиция и ОМОН пришли в квартиру главреда канала Глеба Трифонова, связи с ним нет.

По словам соседей, Трифонова увезли в неизвестном направлении, где он находится сейчас, неизвестно.

В посте Baza говорится, что после прихода полицейских в офис сотрудники издания, которые находились там, перестали выходить на связь.

По информации канала, обыски могут быть связаны с возбуждением уголовного дела в одном из российских регионов. По какой статье возбуждено дело, неизвестно.

Вскоре после сообщения Baza Следственный комитет объявил, что в Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ). СК заявил, что в Краснодарском крае, Красноярском крае и Белгородской области следователи выявили «факты незаконной передачи информации ограниченного доступа», которая затем публиковалась в одном из телеграм-каналов. О каком канале идет речь, не уточняется. По информации РИА Новости, речь идет о канале Baza.

СК отчитался об обысках в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. «Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники», — заявили в СК.

Обновление. Позже Baza сообщила, что силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе издания. «Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику», — говорится в сообщении.