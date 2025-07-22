Из сервиса «Яндекс Книги» удалили более 100 книг о феминизме и ЛГБТК+

Из сервиса «Яндекс Книги» пропали как минимум 110 книг на темы феминизма, ЛГБТК+ и сексуального образования, пишет «Верстка».

Как отмечает издание, отсутствие книг на платформе стало заметным на публичных «полках» — подборках книг на определенную тематику, которые составляют пользователи сервиса.

Из 110 удаленных книг, пишет «Верстка» 82 относились к темам феминизма, сексуальности и секс-просвещения, а 28 — к теме ЛГБТК+. Вот, например, какие книги пропали из сервиса:

Анна Шадрина «Не замужем. Секс, любовь и семья за пределами брака»

Андрей Ткаченко «Сексуальные преступления. Чикатило и другие»

Мэри Бирд «Женщины и власть: Манифест»

Тесс Холлидей «Мой бодипозитив. Как я полюбила тело, в котором живу»

Роберт ван Гулик «Сексуальная жизнь в древнем Китае»

Джонатан Эйг «Рождение таблетки. Как четверо энтузиастов переоткрыли секс и совершили революцию».

В «Яндекс Книгах» исчезновение книг из онлайн-магазина не комментировали.

Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры невозможно напечатать в России. В нашем «Магазе» можно купить не только бумажные, но электронные и аудиокниги. Это один из самых простых способов поддержать редакцию и наш издательский проект.

В мае в Москве началось так называемое «Дело книгоиздателей». Сотрудников издательств Individuum, Popcorn Books и «Эксмо» обвинили в «экстремизме» из-за квир-литературы. Обыски прошли 11 человек, тром были предъявлены обвинения, их отправили под домашний арест.

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