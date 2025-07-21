В Якутии автобус с вахтовыми рабочими упал с 30-метрового обрыва. Погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли и 20 пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей возле шахты «Восточная Денисовская» в Якутии в ночь на 21 июля.

Как сообщили в региональном управлении МЧС и прокуратуре, автобус, перевозивший рабочих, съехал с дороги на выезде из шахты и упал с 30-метрового обрыва, после чего опрокинулся. В автобусе на момент аварии находились 33 человека.

Шахта «Восточная Денисовская» входит в корпорацию «Колмар», которую связывают с семьей министра энергетики РФ, бывшего губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, пишет «Сибирский Экспресс». Компанию «Колмар Групп» возглавляет брат Цивилева Валерий.

Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту происшествия. Следственный комитет РФ сообщил, что возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК).

В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур 22 июля.