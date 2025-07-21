В Свердловской области на майора полиции завели уголовное дело из-за связи с 15-летней девушкой, которая от него забеременела

Управление Следственного комитета РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело против 39-летнего начальника экспертно-криминалистической группы отдела полиции города Алапаевска из-за его связи с несовершеннолетней. Об этом в своем телеграм-канале рассказал адвокат Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей. На его посты обратила внимание «Медиазона».

По словам Самкова, сотрудник полиции (он носит звание майора, женат и имеет ребенка) познакомился с 15-летней девушкой, когда незаконно подрабатывал частным извозом. Он вступил с ней в интимную связь, убедив, что уйдет из семьи, хотя знал, что ей еще нет 16 лет. В результате девушка забеременела. «Медиазона» сообщает, что сейчас она находится на 16-й неделе беременности.

Узнав о произошедшем, мать девушки обратилась в правоохранительные органы. Пока шла доследственная проверка, полицейский просил девушку сказать на допросе, что она соврала ему о своем возрасте, и «залезть» в телефон матери, чтобы удалить компрометирующую для него переписку. Кроме того, он приезжал к ней домой и убеждал подписать «нужные документы» якобы от следователя, рассказал Самков.

Дело в отношении майора полиции было возбуждено по части 1 статьи 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. По сообщению МВД, подозреваемый отстранен от работы и в ближайшее время будет уволен «по отрицательным основаниям», резюмировал адвокат.