ЦБ: за полгода доля российских предприятий, которые планируют сокращение работников, выросла почти вдвое

Ко второй половине 2025 года доля предприятий, которые планируют сокращение работников, выросла почти вдвое (11,5% в июне против 6,9% в январе), следует из доклада Банка России о региональной экономике.

Также увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений — с 62% в январе до 65% в июне. В ЦБ отмечают, что в наибольшей степени эта тенденция характерна для предприятий, работающих в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики и называют причиной снижение спроса на продукцию. Отдельные компании, как говорится в докладе, уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости и предоставляют внеплановые отпуска.

Кроме того, в апреле 2025 года по сравнению с январем замедлился годовой рост номинальной зарплаты в большинстве отраслей, пишет ЦБ. На это повлияло снижение зарплат в сфере финансов и страхования, а также замедление роста в добыче полезных ископаемых, торговле и строительстве.

Вместе с этим отдельные предприятия сохранили планы по увеличению численности персонала, отмечает ЦБ. Это, например, машиностроительные компании в Челябинской области, а также компании в Ленинградской области, где в газохимической отрасли существенно увеличилась потребность в персонале в связи с реализацией крупных инвестпроектов.