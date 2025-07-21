«Русская община» пожаловалась на районную администрацию Челябинской области, которая потребовала установить сотрудников, связанных с движением

«Русская община» пожаловалась на незаконное преследование участников движения со стороны администрации Троицкого района Челябинской области.

В телеграм-канале «Русской общины» опубликован документ, адресованный руководителям структурных подразделений администрации Троицкого района. В нем руководителям поручено «установить факты участия сотрудников подразделений в «Русской общине». Документ подписан секретарем межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма в Троицком районе Челябинской области Викторией Юмагужиной.

«На своей комиссии с нарушением норм права они «вынесли решение», что «Русская община» якобы является нежелательной организацией экстремистского толка. И теперь они запрещают жителям региона находиться в «Русской общине», угрожая даже следить за ними в соцсетях и через мессенджеры», — трактует этот документ само движение.

В «Русской общине» утверждают, что чиновники не имели законных оснований для подобных действий, а муниципалитет «неправомерно предопределил характер деятельности «Русской общины» как противоправный».

В организации считают, что действия чиновников «умаляют права огромного объединения русских людей», а также подпадают под статью 282 УК о возбуждении ненависти. Юристы «Русской общины» уже готовят соответствующие иски, заявили в движении.

«Русская община» — ультраправая националистическая организация, появившаяся в 2020 году, которая называет себя средой «для объединения русских людей по принципу взаимопомощи». У нее около 150 региональных и городских ячеек. Основателями «Русской общины» независимые СМИ называют бывшего вице-спикера Омского городского совета Андрея Ткачука, бывшего координатора движения против абортов «За жизнь!» Евгения Чеснокова и ведущего телеканала «Спас» Андрея Афанасьева. Участники «Русской общины» проводят рейды против мигрантов, массово пишут доносы, сотрудничают с силовиками и РПЦ и поддерживают войну.

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