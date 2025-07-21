Россия атаковала регионы Украины. В Киеве под удар попали жилые дома и станция метро

Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву в ночь на 21 июля, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его данным, один человек погиб, семь человек получили ранения.

По данным городских властей, в результате атаки произошли пожары в жилых домах, супермаркете, нежилых зданиях, торговых и складских помещениях. Кроме того, в результате атаки поврежден вход в станцию метро «Лукьяновская». По словам Ткаченко, обломки также упали на территории детского сада. На нескольких улицах Киева перекрыли движение.

Также под российский удар попал Ивано-Франковск, сообщил глава города Руслан Марцинкив. Он назвал атаку самой масштабной за время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. По его словам, в Ивано-Франковской общине повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали четыре человека, сообщили в ГСЧС Украины.

В Харькове, по данным властей, в результате удара беспилотников повреждения получили жилой комплекс, дорога и линии электропередачи. В Днепропетровской области, как сообщили в региональной администрации, повреждены предприятие, объекты инфраструктуры, АЗС, кроме того, сгорели два автомобиля.

В Воздушных силах ВСУ и Минобороны РФ пока не комментировали удар.