Немецкий фонд Розы Люксембург объявили «нежелательным» в России

Генпрокуратура объявила «нежелательной» на территории России деятельность немецкого фонда Розы Люксембург (Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.).

Как утверждают в прокуратуре, фонд, который называет своей целью политическое и общественное просвещение, «на самом деле реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России».

Кроме того, отмечает ведомство, фонд распространяет материалы «иноагентов», а также иностранных НКО, деятельность которых признана «нежелательной» в России.

Фонд Розы Люксембург основан в Берлине в 1990 году, он тесно связан с партией «Левые» (Die Linke), представленной в немецком парламенте. Помимо политического просвещения, фонд занимается образовательными проектами, предоставляя стипендии иностранным студентам магистратуры и аспирантуры в университетах Германии. Ранее российские власти уже вносили в список «нежелательных» организаций несколько других партийных фондов Германии — в частности фонды Конрада Аденауэра и Генриха Бёлля, напоминает «Радио Свобода».