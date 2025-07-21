В отношениях России и Азербайджана наступил сложный период, но в Кремле рассчитывают на его завершение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля считает, что у отношений Москвы и Баку есть «прочная основа». «Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских», — добавил он.

Говоря о , пресс-секретарь президента РФ заявил следующее: «Практически все представители азербайджанской диаспоры — наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону».

Песков также прокомментировал заявление лидера Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку готовит международный иск против России из-за .

«Вы знаете, что идут следственные действия. Идут разбирательства. Если Азербайджан примет такое решение, в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий», — сказал представитель Кремля.

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