На войне в Украине погиб победитель конкурса «Учитель года Москвы 2022»

Учитель ОБЖ московской школы имени маршала Чуйкова Геннадий Старунов погиб на войне в Украине. Об этом сообщил директор школы № 1164 и муниципальный депутат Савеловского района Москвы Михаил Клочихин.

«При выполнении воинского долга в зоне проведения погиб наш коллега Геннадий Старунов. Его портрет висит в нашем школьном музее в галерее „Наши“. На открытии галереи была мама Гены, она же вместе с нами все это время работает в волонтерском отряде в военном госпитале», — говорится в посте Клочихина.

Где, когда и при каких обстоятельствах погиб Старунов, его коллега не уточнил.

Геннадий Старунов — победитель конкурса «Учитель года Москвы 2022». Он участвовал в войне с октября 2022 года. Как пишет РБК, в январе 2023 года преподаватель находился в составе мобилизованных на учебном полигоне в Беларуси. Министр просвещения России Сергей Кравцов приезжал туда и вручил Старунову знак Минпросвещения «Молодость и профессионализм».

В конце мая 2025 года Старунов участвовал в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое проводил в Кремле президент РФ Владимир Путин. Старунов тогда рассказал Путину, что ведет блог «Фронтовые заметки», и предложил «создать предподготовку для участников , чтобы они могли участвовать в конкурсах» платформы «Россия — страна возможностей». Путин говорил, что учитель делает «важное дело» как на фронте, так и в соцсетях.