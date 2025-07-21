ФСБ задержала председателя правления банка «Снежинский» по делу о коммерческом подкупе и хищении миллиарда рублей

Сотрудники ФСБ задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова по уголовному делу о коммерческом подкупе и хищении более миллиарда рублей у банка . Об этом сообщили ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

На работе и дома у Богданчикова прошли обыски и «иные следственные действия».

По версии следствия, с 2021 по 2025 год Богданчиков «систематически» получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «Дом.РФ» документов с «целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей».

«Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 миллионов рублей. При этом фигурант мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 миллиарда рублей из средств АО „Банк ДОМ.РФ“», — рассказал источник ТАСС.

По информации РБК, Следственный комитет возбудил в отношении Богданчикова уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 4 статьи 204 УК РФ).

Банк «Снежинский», согласно описанию на его сайте, был создан «в целях поддержки конверсионных программ оборонной отрасли». Его открыли в 1991 году в Снежинске Челябинской области по инициативе Всероссийского научно-исследовательского института технической физики. Второй офис открылся в 1999 году в Челябинске. В настоящее время у организации есть отделения в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Сатке и Кыштыме. РБК пишет, что основной акционер «Снежинского» — бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов: ему принадлежат 45,4% акций.

В феврале 2025 года сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета России проводили обыски у руководителей и сотрудников банка «Снежинский» по уголовному делу о мошенничестве. Источник «Коммерсанта» сообщал, что в банке выявили хищение бюджетных средств на сумму более миллиарда рублей. «На реализацию мер господдержки многодетных семей банк получил более восьми миллиардов рублей. Предварительно, основная часть этих денег похищена», — рассказывал собеседник газеты.

По данным СПАРК, чистая прибыль банка в 2024 году составила 410,2 миллиона рублей, чистые активы — 2,5 миллиарда рублей.