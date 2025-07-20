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Зеленский ввел санкции против российской журналистки Юлии Латыниной

Источник: Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян за участие в «антиукраинской пропаганде». Соответствующий указ появился на сайте президента Украины 20 июля.

В список попали:

  • российская журналистка Юлия Латынина,
  • российский «военкор» Татьяна Аксененко,
  • украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»),
  • бизнесмен Геннадий Балашов,
  • бывший депутат Верховной рады Наталья Королевская.

Как сообщил советник президента Украины Владислав Власюк, санкции ввели за «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии РФ», пишет «Интерфакс-Украина».

В июне Юлия Латынина подверглась критике из-за высказываний об Украине. Она заявила, что «Украина в ее нынешнем виде… представляет собой стратегическую опасность России». Российский оппозиционер Илья Яшин сравнил Латынину с российской пропагандистской Маргаритой Симоньян.