Зеленский ввел санкции против российской журналистки Юлии Латыниной

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян за участие в «антиукраинской пропаганде». Соответствующий указ появился на сайте президента Украины 20 июля.

В список попали:

российская журналистка Юлия Латынина,

российский «военкор» Татьяна Аксененко,

украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»),

бизнесмен Геннадий Балашов,

бывший депутат Верховной рады Наталья Королевская.

Как сообщил советник президента Украины Владислав Власюк, санкции ввели за «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии РФ», пишет «Интерфакс-Украина».

В июне Юлия Латынина подверглась критике из-за высказываний об Украине. Она заявила, что «Украина в ее нынешнем виде… представляет собой стратегическую опасность России». Российский оппозиционер Илья Яшин сравнил Латынину с российской пропагандистской Маргаритой Симоньян.