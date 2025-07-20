Зеленский ввел санкции против российской журналистки Юлии Латыниной
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян за участие в «антиукраинской пропаганде». Соответствующий указ появился на сайте президента Украины 20 июля.
В список попали:
- российская журналистка Юлия Латынина,
- российский «военкор» Татьяна Аксененко,
- украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»),
- бизнесмен Геннадий Балашов,
- бывший депутат Верховной рады Наталья Королевская.
Как сообщил советник президента Украины Владислав Власюк, санкции ввели за «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии РФ», пишет «Интерфакс-Украина».
В июне Юлия Латынина подверглась критике из-за высказываний об Украине. Она заявила, что «Украина в ее нынешнем виде… представляет собой стратегическую опасность России». Российский оппозиционер Илья Яшин сравнил Латынину с российской пропагандистской Маргаритой Симоньян.