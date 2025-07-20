На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2. В МЧС объявили угрозу цунами

У берегов полуострова Камчатка в Тихом океане произошла серия сильных землетрясений, сообщил местный филиал Единой геофизической службы РАН 20 июля.

Первый сильный толчок магнитудой 6,7 геофизическая служба РАН зафиксировала в 18:28 по местному времени (06:28 мск). Чуть позже, в 18:48 по местному времени (06:48 мск) произошло землетрясение магнитудой 7,2. Спустя еще примерно 20 минут произошло новое землетрясение магнитудой 6,7.

Все три землетрясения произошли на расстоянии 160-169 километров от Петропавловска-Камчатского. Во всех трех случаях очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.

Первоначально Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что максимальная магнитуда одного из землетрясений составила 7,6, но затем специалисты уточнили эти данные — и сейчас сообщается о магнитуде 7,2. В МЧС России по Камчатскому краю при этом сообщили, что магнитуда одного из землетрясений составила 7,6. В то же время на сайте Геологической службы США говорится, что у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений с максимальной магнитудой 7,4.

В следующие часы сейсмологи зарегистрировали более десяти повторных толчков магнитудой от 4,2 до 6,3.

По словам местных жителей, во время землетрясения сильно тряслись дома, а в квартирах падала мебель. Как пишет Baza, по предварительным данным, никто не пострадал.

Для нескольких населенных пунктов Камчатки объявили угрозу цунами. По данным МЧС, высота волн может составить 60 сантиметров. «Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо. Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!» — заявили в МЧС.

Губернатор региона Владимир Солодов сообщил в своем телеграм-канале, что время подхода первой волны прошло — ни в одном населенном пункте цунами не наблюдалось.

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