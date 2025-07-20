Александр Усик выиграл бой у Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу в бою с британцем Даниэлем Дюбуа, который прошел в Лондоне на «Уэмбли» вечером 19 июля. 38-летний Усик победил нокаутом в пятом раунде. Украинский боксер стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Усика с победой. «Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу, вдохновение, которые даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой — тебя, страну, всех, кто болел», — написал Зеленский в соцсетях.

Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он получил титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), который ранее был у Дюбуа. Также у Усика есть пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Впервые Усик получил все главные пояса боксерских организаций в мае 2024 года, когда победил Тайсона Фьюри.

Усик выиграл 24-й бой в профессиональной карьере. До сих пор он не проиграл ни одного поединка.

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