Во Вьетнаме перевернулся прогулочный катер с туристами. Больше 30 человек погибли

Во Вьетнаме потерпел крушение туристический катер, сообщает Associated Press. По данным VNExpress, 34 человека погибли.

Судно перевернулось во время экскурсии в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама. На борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Все они — граждане Вьетнама.

VNExpress пишет, что большинство пассажиров были туристами. На борту катера находилось более 20 детей.

Предполагается, что причиной аварии стала внезапная гроза и сильный ветер.

Тела погибших, в том числе восьми детей, нашли неподалеку от места крушения. Еще 11 человек удалось спасти. Остальные числятся пропавшими без вести.

Vietnam News Agency / EPA / Scanpix / LETA