Автомобиль наехал на толпу в Лос-Анджелесе. Пострадали 28 человек
Источник: CNN
В Лос-Анджелесе не менее 28 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу, сообщает CNN со ссылкой на пожарную службу города.
Машина сбила людей на бульваре Санта-Моника в восточной части Голливуда. По данным телеканала, рядом с местом происшествия находится концертный зал.
По данным полиции Лос-Анджелеса, трое пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии, еще шестеро — в тяжелом.
О причинах случившегося не сообщается.