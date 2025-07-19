Автомобиль наехал на толпу в Лос-Анджелесе. Пострадали 28 человек

В Лос-Анджелесе не менее 28 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу, сообщает CNN со ссылкой на пожарную службу города.

Машина сбила людей на бульваре Санта-Моника в восточной части Голливуда. По данным телеканала, рядом с местом происшествия находится концертный зал.

По данным полиции Лос-Анджелеса, трое пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии, еще шестеро — в тяжелом.

О причинах случившегося не сообщается.