Президент Чехии Петр Павел 17 июля подписал закон о запрете пропаганды коммунизма. Согласно поправкам, вносимым в уголовное законодательство, за учреждение и поддержку организаций, продвигающих подобную идеологию, будет грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Законопроект, пишет Euractiv, был разработан при участии чешских исследовательских институтов, в частности Института изучения тоталитарных режимов, которые настаивали на необходимости исправления юридического дисбаланса. Подобный запрет в Чехии уже действует в стране в отношении пропаганды нацизма.

Запрет на пропаганду коммунизма осудила Коммунистическая партия Богемии и Моравии (KSČM). В партии сочли законодательную инициативу «неудачной попыткой поставить KSČM вне закона и запугать критиков нынешнего режима».

Помимо закона о запрете пропаганды коммунизма Павел 17 июля подписал закон о частичной декриминализации марихуаны. Теперь в Чехии, пишет iROZHLAS, разрешено выращивать дома до трех таких растений и хранить до 100 граммов марихуаны. За пределами дома разрешено иметь при себе до 25 граммов. Выращивание от четырех до пяти растений и хранение дома от 100 до 200 граммов марихуаны будут рассматриваться как административное нарушение, а более значительные объемы — как уголовное преступление.

Принятие соответствующих поправок в Уголовный кодекс, сообщало Чешское радио, пыталась остановить верховный государственный прокурор Ленка Брадачова. Она указывала, что поправкой могут злоупотребить наркодилеры, оправдываясь тем, что держат у себя марихуану «для других». Однако Минюст Чехии, подготовивший законопроект, и ряд экспертов указали, что Брадачова неправильно толкует предложенные изменения в законодательство.