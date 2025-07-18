The Insider: топ-менеджер французской компании, производящей оружие для Украины, одновременно участвует в управлении деньгами «кремлевского общака»
Анри Прольо, топ-менеджер французской компании Dassault Aviation, которая производит истребители, поставляемые ВСУ, одновременно входит в совет директоров российской «АБР Менеджмент», управляющей деньгами друзей президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет The Insider.
Как отмечает издание, еще в начале десятых годов работа Прольо привлекала внимание прессы из-за «спорных деловых отношений» с российскими структурами. В 2015 году ему пришлось покинуть пост председателя совета директоров Thales Group — крупнейшего французского производителя оружия, частично принадлежащего государству, так как президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от него разорвать связи с Москвой. Прольо, пишет The Insider, «сделал выбор в пользу России».
Сейчас во Франции Прольо занимает пост независимого директора и председателя комитета по аудиту в Dassault Aviation, выпускающей в том числе боевые самолеты Mirage 2000, которые Франция поставляет Украине.
Вместе с тем Прольо с 2013 года является членом совета директоров АО «АБР Менеджмент». Эта компания, пишет The Insider, была создана при участии близких к Путину бизнесменов Юрия Ковальчука и Николая Шамалова «для управления „кремлевским общаком“, то есть их активами, оформленными на банк „Россия“, страховую компанию „СОГАЗ“ и Национальную Медиа Группу». Вместе с Прольо в совет директоров компании, входят сын Юрия Ковальчука Кирилл и председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин.