Reuters: Госдепартамент запретил американским дипломатам за рубежом комментировать выборы в других странах

Госдепартамент США разослал дипломатическим представительствам по всему миру указание больше не комментировать выборы, проводимые в других странах, пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю записку от 17 июля.

В распоряжении говорится, что Госдепартамент больше не будет публиковать заявления или посты в соцсетях, связанные с выборами, за исключением случаев, когда это будет «явно и убедительно» связано с внешнеполитическим интересом.

Если комментирование уместно, сообщение «должно быть кратким, сосредоточенным на поздравлении победившего кандидата». При этом «следует избегать высказываний о честности или легитимности избирательного процесса, его законности или демократических ценностях страны», говорится в записке.

Также указывается, что заявления, связанные с выборами, должны исходить либо от госсекретаря, либо от официального представителя Госдепартамента.

В марте 2024 года (тогда госсекретарем США был Энтони Блинкен) американское посольство выпускало заявление в связи с президентскими выборами в России. В нем говорилось, что выборы «прошли в обстановке масштабных репрессий в отношении независимых голосов, тюремного заключения, смерти или изгнания практически всех представителей подлинной политической оппозиции».

В феврале 2024 года комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России указывала, что посольство США в Москве «активно использует» русскоязычные информационные ресурсы для вмешательства в президентские выборы, а посол Линн Трейси в своем интервью дала «уничижительные и дискредитирующие оценки выборам в нашей стране еще до их проведения».