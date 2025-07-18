Сотрудник одной из московских компаний обратился в суд, оспаривая увольнение из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ), пишет РБК.

Истец, имя которого не раскрывается, работал в ООО «Алиса», занимающимся производством одежды и аксессуаров.

Когда истца нанимали в компанию, пишет РБК, предполагалось, что он будет работать пять дней в неделю с 9:00 до 18:00. Но после того, как компания начала внедрять искусственный интеллект, который позволил заменить функции категорийного менеджера, сотрудника уведомили о переводе на работу в режиме пять дней в неделю с 9:00 до 11:00 с сокращением зарплаты. С такими условиями истец не согласился и уволился, а затем обратился в суд.

Суд, пишет издание, принял сторону истца. Решение было обжаловано, апелляция, сообщает РБК 18 июля, будет рассмотрена Преображенским судом в ближайшее время.

Юристы, пишет РБК, отмечают, что в деле речь идет о нарушении процедуры увольнения, а не о борьбе с технологиями.

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