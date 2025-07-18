Компания iiko, разрабатывающая программное обеспечение для автоматизации ресторанного бизнеса, сообщила, что ее дата-центр «подвергся мощнейшей DDoS-атаке».

«Специалисты дата-центра работают над восстановлением инфраструктуры, но пока проблема еще не полностью устранена и атака продолжается», — сообщили в компании днем 18 июля. В iiko отметили, что данные клиентов не пострадали — «нарушено только взаимодействие внутри системы».

На этом фоне российская сеть «Вкусно — и точка» (бывший McDonaldʼs) сообщила, что мобильное приложение компании недоступно из-за «сбоя в работе провайдера». Связано ли это с DDoS-атакой на iiko, неясно.

iiko — разработчик программного обеспечения, позволяющего автоматизировать бизнес ресторанов, кафе и других заведений общественного питания. По собственным данным компании, по итогам 2024 года 69,2 тысячи заведений в девяти странах мира, в том числе в России, использовали iiko, чтобы управлять бизнесом.