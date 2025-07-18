Бывшего члена совета директоров Альфа-банка Сергея Мацоцкого заочно арестовали по делу о даче взятки в особо крупном размере

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена совета директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» и сооснователя IT-компании IBS Сергея Мацоцкого по делу о даче взятки в особо крупном размере, пишут «Коммерсант», РБК и пресс-служба московских судов.

На сайте Басманного районного суда Москвы есть карточка Мацоцкого, в которой говорится, что 18 июля прошло заседание по избранию меры пресечения по делу о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК). Результат рассмотрения не указан.

Подробности дела Мацоцкого неизвестны. По данным «Интерфакса», который ссылается на правоохранительные органы, Мацоцкого обвиняют в даче взятки руководству подведомственной Федеральной налоговой службе России структуре за покровительство основанной им компании «Рубитех». По версии следствия, Мацоцкий и иные лица передали главе «Налог-сервис» Роману Филимошину и его заместителю Дмитрию Шалаеву взятки за покровительство коммерческой деятельности «Рубитеха», сказал собеседник агентства.

Обновлено. Изначально в новости со ссылкой на РБК и «Коммерсант» было указано, что Мацоцкий арестован, но позже появилось сообщение пресс-службы судов, в котором уточнялось, что арест заочный.

Сергей Мацоцкий основал компанию IBS, одного из крупнейших в России поставщиков IT-услуг и программного обеспечения, в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским. С 1999 по 2012 год он был гендиректором компании. В апреле 2020 года Мацоцкий покинул IBS и основал новую группу ИТ-компаний «ГС-Инвест», в которую вошли компании «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost и «Скала-P». «Ведомости» тогда писали, что Мацоцкий достиг соглашения с Газпромбанком о создании совместного предприятия в области разработки программного обеспечения и информационных технологий.

С июня 2020 года Мацоцкий входил в совет директоров Альфа-банка. В марте 2022 года, вскоре после начала войны, он покинул его вместе с Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Александром Галицким. Также входил в совет директоров «Вымпелкома», из которого вышел в апреле 2022 года.