Аэропорт Геленджика, закрытый с первого дня войны, возобновил работу

Аэропорт Геленджика, закрытый с 24 февраля 2022 года, возобновил работу, сообщает ТАСС.

Первый пассажирский регулярный рейс вылетел в Геленджик из московского Шереметьево незадолго до полудня.

Время в пути из Москвы в Геленджик составило четыре часа — из-за боевых действий самолет летит не по прямому маршруту, а через Казахстан, Каспийское море и республики Северного Кавказа.

До конца месяца рейсы между Москвой и Геленджиком будут выполняться ежедневно, с середины августа их частота увеличится до трех раз в сутки. Помимо «Аэрофлота» из Москвы, с августа в Геленджик из Новосибирска будет летать авиакомпания S7.

Геленджик — один из 13 российских аэропортов (включая аэропорт Симферополя в аннексированном Крыму), закрытых в первый день полномасштабной войны. До сих пор из них возобновил работу только аэропорт Элисты, это произошло в 2024 году.

На юге России из крупных аэропортов продолжают работу аэропорты Сочи, Волгограда, Грозного и Махачкалы.