Умер режиссер Юрий Кара

Кинорежиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России. Кара умер в Ялте. «Московский комсомолец» сообщил, что у режиссера был инфаркт.

Сергей Бобылев / ТАСС / Profimedia

Кара родился 12 ноября 1954 года. Учился во ВГИКе. Первый успех к режиссеру пришел после его дипломной работы «Завтра была война» (1987 год).

Среди других наиболее известных работ Кары «Воры в законе» (1988 год), «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989 год), «Мастер и Маргарита» (1994 год).